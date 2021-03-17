В Ижевске водитель грузовика спас 8-летнюю девочку от стаи собак

Кое-кто из жителей не поверил в правдивость этой истории Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня, 17 марта, в группе «Ижевск Где Гаи Стоят» появилась запись с благодарностью водителю грузовика, который, по словам автора поста, спас ее ребенка. Он отбил восьмилетнего ребенка у стаи бродячих собак.

- Ситуация такова: дочь восьми лет шла на занятия в «Спартак» и на неё напала стая собак на улице Кирпичной. Мужчина, мимо проезжавший, остановился и вытащил ребёнка из лап злой бродячей стаи! Посадил в своё авто и отвёз на занятия. СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Я ЗНАЛА, В МИРЕ ЕСТЬ ЕЩЁ ХОРОШИЕ, ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ! - пишет ижевчанка Евгения Головкова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Дополняя свою историю, Евгения сообщила, что собаки успели укусить ребенка, и ее пришлось отвезти в травматологию. Кроме того, о передвижении большой стаи бродячих собак заявили в службу отлова.

Оказалось, что эта тема очень остро стоит для ижевчан. Они стали активно откликаться на пост в комментариях и рассказывать свои истории.

- Та же ситуация у нас в районе, около школы поселилась и плодится стая собак, нападают на детей, писали везде, ответа и действий никаких, - продолжает тему Алена Сухарева.

- Догхантером быть не хочу, но детей буду защищать, если собаки не свалят, - пишет под этим постом Кирилл Крокодилко.

- Мой муж тоже сказал уже что пневмат достанет, около дома бегает стая собак, под вечер на прохожих просто кидаются, которые просто идут. А мы по вечерам и днём обходим их, страшно. Писала тоже везде, но действии не каких, сказали они чипированные и опасности не несут, - рассказывает свою историю Алина Ахметзянова.

Однако, некоторые из горожан увидели проблему в недобросовестных хозяевах.

- А нечего что люди сами тут виноваты, заведут собак, потом выкидывают и жалуются что они агрессируют на людей. Но мужчина тоже молодец, - пишет Виктория Снегирева.

А кое-кто даже не поверил в правдивость этой истории.

- Введение в заблуждение, только для того что бы снова начать травлю между людьми, - не верит в историю Николай Широбоков.

Напомним, что в 2021 году в Ижевске выделено 1,3 млн рублей на отлов бродячих животных. А за 2020 год в Ижевске отловили 519 бродячих животных. Кроме того, с 1 января 2020 за отстрел безнадзорных животных предусмотрена уголовная ответственность. Теперь уличных собак и кошек должны стерилизовать, вакцинировать и возвращать в прежнее место обитания, если они не опасны для окружающих.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Старшеклассники в Удмуртии смогут обучаться «основам взрослой жизни»

В 2021 году жители Удмуртии подали заявки по инициативному бюджетированию на 209 млн

Коммерческий директор КОМОССТРОЙ® Александр Кузнецов: «Ижевск должен не только расширяться, но и развиваться внутри себя»

Удобство и контроль или ненужные затраты: правда и мифы о школьных картах в Ижевске

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.