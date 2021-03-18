18 марта от коронавируса в Удмуртии скончалось двое человек

Вакцину от COVID-19 получили уже 41 052 граждан в регионе Фото: Амир Закиров

Оперштаб региона сообщает, что за минувшие сутки в Удмуртии выявили еще 86 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших - 5 детей и 31 пенсионера.

За минувшие сутки вновь вылечилось меньше жителей, чем заболело - 75 человек. А еще сегодня от болезни скончались двое жителей: женщине было 57 лет, мужчине - 75 лет.

Вакцину от COVID-19 получили уже 41 052 гражданина в регионе.

За все время пандемии в Удмуртии уже насчитывается 29 681 зараженных жителей. Из них выздоровело 26 308 человека, а скончались 368 пациентов.

На данный момент лаборатории в республике провели 924 295 исследований на коронавирусную инфекцию.

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