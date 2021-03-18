Более 10 тысяч жителей Удмуртии получили доступ к быстрому мобильному интернету

Такой шаг поможет развивать внутренний туризм Фото: pixabay.com

В девяти населенных пунктах появился базовые станции, которые обеспечат стабильной сотовой связью и мобильным интернетом более 10 тысяч жителей. На территории шести районов Удмуртии в труднодоступных и малонаселенных пунктах поставили вышки. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

- Удается охватить связью и Интернетом населенные пункты, которые находятся в местности со сложным рельефом или населенные пункты с небольшим количеством жителей, в которые операторы связи не могут самостоятельно зайти из-за экономической составляющей, - рассказал Тимур Меджитов, министр информатизации и связи Удмуртской Республики.

Шесть районов, где появился стабильный интернет и связь: Граховский (деревня Котловка и деревня Лолошур-Возжи), Камбарский (деревня Нижний Армязь), Каракулинский (деревня Ныргында), Киясовский (село Первомайский), Увинский (село Новый Мултан, деревня Петропавлово и деревня Узей-Тукля), Шарканский (деревня Порозово).

Планируется, что такой шаг поможет развивать внутренний туризм. Например, привлечет жителей в деревню Котловка, в которой находится «Сказочная резиденция Бабы Яги».

Перечень населенных пунктов формировался с учетом ряда факторов: количества жителей, обращений граждан, наличия соседствующих населенных пунктов или знаковых культурных и туристических объектов.

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