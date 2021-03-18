В Ижевске придумывают имя родившемуся в зоопарке жеребенку

Малышка и мама чувствуют себя прекрасно Фото: зоопарк Удмуртии

24 февраля в Зоопарке Удмуртии родился жеребенок французских кровей, породы ирландский коб. Малышу уже месяц, а имени у него так и нет. Было решено устроить конкурс на кличку среди жителей. Сообщение об этом было опубликовано на странице зоопарка.

Родившийся жеребенок оказался девочкой. Опрос на своей странице разместил глава Удмуртии Александр Бречалов. Среди вариантов, за которые могут проголосовать жители, оказались – Победа, Единичка, Дебют, Герда, Демографочка и другие.

- Я свой голос отдаю за «Предпринимательницу», потому что Удмуртия - самый предпринимательский регион России, - пишет Александр Бречалов.

А также в комментариях можно предложить свой вариант. Однако, есть одно условие: имя должно содержать в себе буквы Е и Д - первые буквы родителей, которых зовут Европа и Джованни.

- Малышка и мама чувствуют себя прекрасно и имеют хороший аппетит, вместе они уже вовсю резвятся на свежем весеннем воздухе. Солнечный свет и прогулки необходимы растущему организму, для того чтобы быть бодрым, здоровым и развитым, - пишут на странице зоопарка.

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