Житель Удмуртии застрелил односельчанина из-за ревности

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы Фото: pixabay.com

17 декабря 2020 года 56-летний житель Глазовского района Удмуртии пришел в своему 59-летнему односельчанину. Обвиняемый взял с собой охотничье ружье и выстрели из него дважды в грудь своему знакомому. Преступление произошло на почве ревности. Потерпевшего доставили в реанимацию, где он скончался на следующее утро, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

После совершенного преступления обвиняемый вернулся домой и рассказал все своей жене.

Сейчас уголовное дело направили в суд с обвинительным заключением. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Двух ижевчанок подозревают в сбыте фальшивых денег

Более 10 тысяч жителей Удмуртии получили доступ к быстрому мобильному интернету