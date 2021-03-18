Лужа крови на месте аварии: грузовик сбил пенсионерку на тротуаре в Ижевске

На фото с места ДТП видно лужу крови, которая осталась после удара Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вчера днем, 17 марта, напротив дома №393 по улице Карла Маркса в Ижевск грузовик «Форд Транзит» сбил 81-летнюю пенсионерку. Автомобиль заехал на тротуар для разгрузки. Выезжая, он сдавал задним ходом, и не заметил пожилую женщину. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В результате аварии пешеход получила травмы и ее доставили в больницу. На фото с места ДТП видно лужу крови, которая осталась после удара.

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