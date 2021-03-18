«Бесчеловечные сотрудники»: пенсионерка в Ижевске поскользнулась на крыльце аптеки и сломала руку

Все считают, что сотрудников аптеки нужно наказать Фото: pixabay.com

В социальных сетях появился пост, в котором ижевчанка Людмила Зыкина обвиняет сотрудников аптеки на улице Удмуртской в Ижевске в бесчеловечности. Она рассказала, что ее пожилая мать поскользнулась на крыльце и сломала руку. По словам Людмилы, сотрудники аптеки никак на это не отреагировали.

- Мама упала на крыльце аптеки ,т.к там было скользко и сломала руку. Кто должен следить за прилегающей территорией? И позор бесчеловечным сотрудникам этой аптеки, женщину со смещенным переломом даже не сопроводили до такси-нахалки бездушные, она сама с сильной болью как смогла дошла,что бы ехать в травматологию.Будем писать жалобу в прокуратуру, - пишет Людмила Зыкина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«Комсомолка» собрала мнения ижевчан из комментариев под историей. Все они единогласно считают, что сотрудников аптеки нужно наказать, так как именно они должны содержать территорию и обеспечивать безопасность жителей.

- Эта территория относится к аптеке. Вы имеете полное право подать на них в суд и истребовать с аптеки/сети аптек, средства за материальный и моральный ущерб.

P.S. Т.к. скорую сразу не вызвали, нужно видео доказательство. По соседним магазинам/офисам сходите, может попали на их видео, т.к. аптека вряд-ли вам ее предоставит без решения суда, - пишет Катерина Суханова

- Сочувствую Вашей маме . Не спускайте дело на тормозах , пусть ответят за свою халатность и черствость .Маме - скорейшего выздоровления, - добавляет Елена Токарева.

Однако далее между комментаторами начинаются споры о том, что доказать вину аптеки будет не так-то просто, ведь нигде не зафиксировано, что пенсионерка сломала руку именно поскользнувшись на крыльце.

- Надо было вызвать скорую. Было бы зафиксировано, что она действительно упала на крыльце, - говорит Ильмира Журавлева.

- Надо скорую было вызывать и муниципаььную милицию, или полицию, для фиксации происшествия, - соглашается с ней Мариарчи Мексикано.

- Такси могут подтвердить,что забирали женщину от аптеки и везли в травму. Вполне достаточно для заявления в суд, - предлагает выход из ситуации Вера Юнг.

- Нужно в суд подавать, оплатят лечение и моральный ущерб. Скорее всего там есть камеры, - уверена Таня Таня

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