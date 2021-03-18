У станции «Позимь» в Ижевске пройдут учения с участием поезда и автомобилей

Жителей просят не толпится в зоне действий сотрудников и техники МЧС Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии предупреждает жителей о том, что сегодня, 18 марта, у станции «Позимь» пройдут крупные учения по ликвидации последствий ДТП с участием поезда и автомобиля. Жителей просят не паниковать и не создавать помех для спецавтотранспорта.

Сообщается, что отрабатываться будет ЧП, в ходе которого якобы произойдёт столкновение грузового состава с нефтепродуктами и автомобиля КАМАЗ, который перевозит щебень. Из-за такой аварии в реальных условиях возник бы пожар, который нужно ликвидировать.

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