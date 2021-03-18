Медицинский центр строят рядом с Центральной площадью Ижевска

Рядом с Центральной площадью Ижевска идет стройка Фото: Анастасия Захарова

Жители Ижевска заметили, что недалеко от Центральной площади идет стройка. Она ведется рядом на переулке Широком, в районе детской больницы №7. Горожане спрашивают у «Комсомолки», что появится на территории.

— Видела. что во дворах около переулка Широкого стоит забор, а за ним работает техника. Что появится на участке? — спрашивает Анастасия.

В Минстрое Удмуртии в ответ на наш запрос пояснили, что правообладателем участка является ООО «Центр-Эстэйт». Компания имеет вид разрешенного использования «Строительство медицинского центра». Министерство выдало застройщику разрешение на строительство Многопрофильного медицинского центра. Разрешение действует до 22 декабря 2022 года.

Ранее мы выясняли, что строится около эспланады на Центральной площади, в районе ТЦ «Аксион», кинотеатра «Россия» и медицинского колледжа.

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