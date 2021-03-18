Карта распространения коронавируса на 18 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 18 марта 2021 года
Фото: pixabay.com
Оперштаб региона сообщает, что за минувшие сутки в Удмуртии выявили еще 86 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших - 5 детей и 31 пенсионер.
За минувшие сутки вновь вылечилось меньше жителей, чем заболело - 75 человек. А еще сегодня от болезни скончались двое жителей: женщине было 57 лет, мужчине - 75 лет.
На данный момент лаборатории в республике провели 924 295 исследований на коронавирусную инфекцию.
«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам.
Ижевск - 14 200
Воткинск - 1 305
Глазов - 1 606
Можга - 1 194
Сарапул - 1 071
Завьяловский район - 1 705
Алнашский район - 595
Балезинский район - 454
Вавожский район - 276
Воткинский район - 336
Глазовский район - 276
Граховский район - 186
Дебесский район - 235
Игринский район - 608
Камбарский район - 260
Каракулинский район - 208
Кезский район - 300
Кизнерский район - 325
Киясовский район - 210
Красногорский район - 307
Малопургинский район - 463
Можгинский район - 285
Сарапульский район - 339
Селтинский район - 264
Сюмсинский район - 216
Увинский район - 759
Шарканский район - 487
Юкаменский район - 243
Якшур-Бодьинский район - 436
Ярский район - 258
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Медицинский центр строят рядом с Центральной площадью Ижевска
У станции «Позимь» в Ижевске пройдут учения с участием поезда и автомобилей
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.