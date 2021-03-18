Карта распространения коронавируса на 18 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 18 марта 2021 года Фото: pixabay.com

Оперштаб региона сообщает, что за минувшие сутки в Удмуртии выявили еще 86 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших - 5 детей и 31 пенсионер.

За минувшие сутки вновь вылечилось меньше жителей, чем заболело - 75 человек. А еще сегодня от болезни скончались двое жителей: женщине было 57 лет, мужчине - 75 лет.

На данный момент лаборатории в республике провели 924 295 исследований на коронавирусную инфекцию.

«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам.

Ижевск - 14 200

Воткинск - 1 305

Глазов - 1 606

Можга - 1 194

Сарапул - 1 071

Завьяловский район - 1 705

Алнашский район - 595

Балезинский район - 454

Вавожский район - 276

Воткинский район - 336

Глазовский район - 276

Граховский район - 186

Дебесский район - 235

Игринский район - 608

Камбарский район - 260

Каракулинский район - 208

Кезский район - 300

Кизнерский район - 325

Киясовский район - 210

Красногорский район - 307

Малопургинский район - 463

Можгинский район - 285

Сарапульский район - 339

Селтинский район - 264

Сюмсинский район - 216

Увинский район - 759

Шарканский район - 487

Юкаменский район - 243

Якшур-Бодьинский район - 436

Ярский район - 258

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