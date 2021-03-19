Псевдо-работник газовой службы ограбил пенсионерку в Ижевске

Ему грозит до 10 лет лишения свободы Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции в Ижевске задержали 55-летнего мужчину по подозрению в разбое. Его обвиняют в краже имущества из квартиры 73-летней пенсионерки на общую сумму в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

О произошедшем в правоохранительные органы заявила сама женщина. Она рассказала, что неизвестный позвонил ей в домофон и представился сотрудником газовой службы. Когда она впустила его в квартиру, он достал нож и потребовал у пенсионерки деньги. 73-летняя ижевчанка сказала, что денег у нее нет. Тогда подозреваемый забрал из ее квартиры три золотых кольца и цепочку, а после этого сбежал.

При задержании у 55-летнего ижевчанина обнаружили в карманах похищенные украшения. В ходе следствия выяснилось, что мужчина нигде не работе, к тому же ранее был судим.

Сейчас против подозреваемого возбудили уголовное дело. Сам он находится в СИЗО, и ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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