В Ижевске началась подготовка к весеннему паводку

Уже в феврале начали предполоводное понижение уровня воды на Ижевском водохранилище Фото: Архив «КП» в Ижевске

Накануне, 18 марта, в Ижевске прошло заседание паводковой комиссии. Там обсудили вопросы подготовки всех служб к возможным подтоплениям в 2021 году. Так, специалисты прогнозируют начало половодья на вторую-третью декаду апреля, когда температура воздуха будет выше нормы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, минприроды Удмуртии уже в феврале начали предполоводное понижение уровня воды на Ижевском водохранилище. К апрелю уровень воды опустится на 1,5 метра, что позволит создать пространство для срезки пика паводка.

Кроме того, в нижнем бьефе реки Иж до конца марта должны появится две насосные станции, которые будут перекачивать из аккумулирующей емкости паводковые воды. Вокруг насосно-силового оборудования установят ограждающую дамбу, на которой круглосуточно будут дежурит специалисты. На реке Иж установлена видеокамера, а обстановку на Ижевском водохранилище фиксируют 14 видеокамер

К половодью готовятся и дорожные службы. Специалисты проводят работы по расчистке водоотводных канав и водопропускных труб. А еще с улиц города вывозят снег, который при повышении температуры начнет таять и может создать подтопления.

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