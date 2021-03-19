В перечень по ремонту дорог в Удмуртии добавили еще один объект на трассе Якшур-Бодья – Шаркан

Там укрепят обочины и сделают съезды на примыкающие территории Фото: Диля Ахмадишина

В перечень объектов ремонта дорог на 2021 год в Удмуртии включили участок региональной автодороги Якшур-Бодья – Шаркан, протяженностью 1 км. Он проходит через деревню Ляльшур в Шарканском районе. Ежедневно там проезжает в среднем 4,5 тысячи автомобилей, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Улучшение инфраструктуры в районах, восстановление дорог к сельхозпредприятиям особенно актуальны в Год села. Это все в итоге про экономику, инвестиционную привлекательность региона и повышение качества жизни людей», - рассказал Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

На участке полностью срежут старые слои и уложат два слоя нового асфальтобетона. А также укрепят обочины и сделают съезды на примыкающие территории.

«Надо сказать, что на автодороге Якшур-Бодья-Шаркан в этом году мы запланировали выполнить огромный фронт дорожных работ. В рамках программы реконструкции будет заасфальтирован последний, наиболее проблемный грунтовый участок», - пояснил глава дорожного ведомства Алексей Горбачев.

Так, в этом году в Удмуртии в рамках нацпроекта БКАД будут отремонтированы 30 объектов общей протяженностью 66,57 км.

Напомним, ранее сообщалось о планах отремонтировать дорогу Воткинское шоссе - Хохряки - объездная Ижевска, которая проходит через центральную улицу в деревне Хохряки - Трактовую. А еще в 2021 году обновят дорогу по направлению Ижевск-Сарапул, а на 16 аварийно-опасных участках региональных дорог появится освещение.

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