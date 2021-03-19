Молодой водитель «Лады Приоры» сбил перебегающего дорогу подростка в Ижевске

О силе удара можно судить по фото с места ДТП Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 18 марта, 24-летний водитель «Лады Приоры» сбил 14-летенего подростка на пересечении улиц Клубная - Четырнадцатая в Ижевске. Ребенок перебегал дорогу в месте, где не было пешеходного перехода. К тому же, это случилось в ночное время. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В результате ДТП подросток получил травмы и его доставили в больницу.

На фото с места аварии видно, что удар был сильный, так как у машины разбита правая передняя фара, сломана часть кузова и разбито лобовое стекло.

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