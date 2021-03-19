Могут ли жители Ижевска бесплатно провести газ

Сегодня на радио «Комсомольская правда-Ижевск» поговорим о программе газификации в Удмуртии

Сегодня на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+, 107.6 FM) пройдет пятый день марафона ЖКХ. В прямом эфире с 14:03 до 14:44 заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Ижевск» Сивцов Сергей Николаевич расскажет о программе газификации Удмуртии.

А еще поговорим о том, как гражданам ускорить подключение к сетям газораспределения. Узнаем, может ли гражданин, желающий подключиться к газопроводу нанять стороннюю организацию для строительства сети.

Слушатели смогут задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 94-50-94 или отправить на Viber 8-912-007-08-06.

Вчера рассказывали, чем будут заниматься «Удмуртские коммунальные системы» в 2021 году. А еще мы уже поделились информацией, как оплатить коммунальные услуги без комиссии. Во вторник мы обсуждали, чем текущий ремонт отличается от капитального и что делать жителям, если в доме нужно починить крышу или коммуникации. А в первый день говорили о замене лифтов.

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