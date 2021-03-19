Карта распространения коронавируса на 19 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 19 марта 2021 года Фото: Амир Закиров

Региональный оперштаб сообщает, что на утро 19 марта в Удмуртии зафиксировали еще 85 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заразившихся есть дети и пенсионеры.

И вновь статистика показывает, что выздоровевших меньше, чем заболевших - 75 человек.

Всего в Удмуртии провели 931 444 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 4 175.

«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам.

Ижевск - 14 226

Воткинск - 1 312

Глазов - 1 615

Можга - 1 194

Сарапул - 1 077

Завьяловский район - 1 705

Алнашский район - 595

Балезинский район - 454

Вавожский район - 276

Воткинский район - 336

Глазовский район - 279

Граховский район - 186

Дебесский район - 235

Игринский район - 611

Камбарский район - 260

Каракулинский район - 211

Кезский район - 300

Кизнерский район - 326

Киясовский район - 214

Красногорский район - 307

Малопургинский район - 463

Можгинский район - 285

Сарапульский район - 342

Селтинский район - 264

Сюмсинский район - 216

Увинский район - 763

Шарканский район - 498

Юкаменский район - 244

Якшур-Бодьинский район - 440

Ярский район - 258

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