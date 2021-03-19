Карта распространения коронавируса на 19 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 19 марта 2021 года
Фото: Амир Закиров
Региональный оперштаб сообщает, что на утро 19 марта в Удмуртии зафиксировали еще 85 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заразившихся есть дети и пенсионеры.
И вновь статистика показывает, что выздоровевших меньше, чем заболевших - 75 человек.
Всего в Удмуртии провели 931 444 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 4 175.
«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам.
Ижевск - 14 226
Воткинск - 1 312
Глазов - 1 615
Можга - 1 194
Сарапул - 1 077
Завьяловский район - 1 705
Алнашский район - 595
Балезинский район - 454
Вавожский район - 276
Воткинский район - 336
Глазовский район - 279
Граховский район - 186
Дебесский район - 235
Игринский район - 611
Камбарский район - 260
Каракулинский район - 211
Кезский район - 300
Кизнерский район - 326
Киясовский район - 214
Красногорский район - 307
Малопургинский район - 463
Можгинский район - 285
Сарапульский район - 342
Селтинский район - 264
Сюмсинский район - 216
Увинский район - 763
Шарканский район - 498
Юкаменский район - 244
Якшур-Бодьинский район - 440
Ярский район - 258
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