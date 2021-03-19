Удмуртия потратила 450 миллионов рублей на организацию коечного фонда для больных коронавирусом

2020 год поставил перед системой здравоохранения непростую задачу – борьба с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 Фото: Архив «КП» в Ижевске

Накануне, 18 марта, в Ижевске прошла итоговая коллегия министерства здравоохранения Удмуртии. Там были подведены итоги 2020 года. Так, министр здравоохранения Георгий Щербак рассказал, что основной темой для системы здравоохранения в минувшем году был, конечно, коронавирус. В республике работала 14 ковид-центров, на обеспечение которых потратили 450 миллионов.

«2020 год поставил перед нами непростую задачу – борьба с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Пандемия внесла свои коррективы во все реализуемые нами проекты. Но мы с вами достойно справились со всеми вызовами, и это подтверждают итоги работы системы здравоохранения в 2020 году», - сказал министр здравоохранения Георгий Щербак.

Также для борьбы с COVID-19 было закуплено более 1000 единиц медтехники - от компьютерных томографов до пульсоксиметров. Кроме этого, республика поставила личный рекорд в объем строительно-монтажных работ. Отремонтировано 49 объектов здравоохранения в районах и городах Удмуртии.

Конечно, кроме коронавируса, врачи боролись и с другими болезнями. Так, за счет средств регионального бюджета необходимыми медикаментами обеспечены более 84 тысяч пациентов на сумму 582,55 млн. рублей. Впервые в 2020 году в Удмуртию поступили льготные лекарства для страдающих бронхиальной астмой, эпилепсией, ревматологическими заболеваниями, бесплатные лекарственные препараты на 4,1 млн. руб. для 3 тысяч детей в возрасте с 3-х лет до 6 лет 6 месяцев из малообеспеченных семей.

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