Фото: пожарные провели учения в Русском драмтеатре в Ижевске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сегодня, 19 марта, ижевчане делились фотографиями в социальных сетях, и задавались вопросом: почему в центре города такое большое скопление пожарных машин. «Комсомолка» узнала ответ.

В Государственном русском драматическом театре Удмуртии (ул. М. Горького, 71) прошли пожарно-тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

По легенде учений, из-за короткого замыкания осветительной аппаратуры на сцене произошло возгорание. Огонь охватил декорации и зрительный зал, дым заполнил все этажи здания, есть угроза обрушения навесного оборудования.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

На фото с места учений видно, какое большое количество техники и спасателей выехало на место. Кроме того, там работали квадрокоптеры, которые в режиме реального времени выводили картинку на специальный экран. С помощью этого руководители спасательной операции МЧС могут оценить ситуацию и отдать соответствующие приказы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Спасатели работали не только внутри здания, но и на крыше.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Напомним, накануне, у станции «Позимь» в Ижевске прошли учения с участием поезда и автомобилей.

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