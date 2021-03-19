Молодой человек из Удмуртии вымогал деньги у бывшей возлюбленной за интимные фотографии

Ему грозит до 4 лет лишения свободы Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего судимого уроженца Якшур-Бодьинского района Удмуртии, который обвиняется в вымогательстве. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительной версии, молодой человек создал фейковый аккаунт в социальных сетях и написал с него своей бывшей возлюбленной. Он сообщил, что у него якобы есть ее фото интимного характера. Также подозреваемый угрожал разместить эти снимки в интернете. А для того, чтобы он этого не сделал, девушке нужно было отправить ему деньги.

Но вместо этого она обратилась в полицию. Против молодого человека завели уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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