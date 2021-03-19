Инструктор по личной безопасности из Ижевска принял участие в шоу «Бородина против Бузовой»

Владислав Уразманов

Инструктор по личной безопасности из Ижевска Владислав Уразманов принял участие в шоу «Бородина против Бузовой» (16+) на телеканале ТНТ. Выпуск был посвящен теме насилия. Сам Влад поблагодарил программу за то, что они освещают такую важную тему.

«Я уже на протяжении 8 лет занимаюсь обучением людей самозащите. Сначала работал с людьми, которые подвергались насилию. Но со временем решил обучать людей правильному отношению к ситуации, психологии», - говорит молодой человек в эфире.

На своей странице в социальных сетях ижевчанин рассказал, что он вместе со своей командой помогает женщинам, детям и молодым людям противостоять агрессивной среде, при этом, делать это в рамках закона.

«Что нужно женщине, которая попала в беду? Необходимо, чтобы ее услышали, поняли ее переживания, дали четкие алгоритмы действий, защитили и помогли психологически и физически отвязаться от абьюзера», - пишет Влад Уразманов.

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