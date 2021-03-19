В Удмуртии упала водонапорная башня

Фото: со страницы в социальных сетях главы Игринского района Александра Чиркова

17 марта в Игринском районе Удмуртии упала водонапорная башня, которую установили чуть больше года назад в окрестностях деревни Байвал. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава района Александр Чирков.

Предварительной причиной, после осмотра, называют одновременное воздействие нагрузки от обледенения и ветровой нагрузки.

Сейчас подрядчику, которого ранее определили в результате торгов, направили претензию.

«По результатам переговоров подрядчик приступил к изготовлению новой башни с последующей её установкой», - пишет Александр Чирков.

Отмечается, что сильных перебоев в подачей воды удалось избежать. На данный момент время вода подаётся напрямую в систему водоснабжения, устанавливается частотный регулятор.

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