В Удмуртии упала водонапорная башня

Фото: со страницы в социальных сетях главы Игринского района Александра Чиркова
17 марта в Игринском районе Удмуртии упала водонапорная башня, которую установили чуть больше года назад в окрестностях деревни Байвал. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава района Александр Чирков.
Предварительной причиной, после осмотра, называют одновременное воздействие нагрузки от обледенения и ветровой нагрузки.
Сейчас подрядчику, которого ранее определили в результате торгов, направили претензию.
«По результатам переговоров подрядчик приступил к изготовлению новой башни с последующей её установкой», - пишет Александр Чирков.
Отмечается, что сильных перебоев в подачей воды удалось избежать. На данный момент время вода подаётся напрямую в систему водоснабжения, устанавливается частотный регулятор.
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