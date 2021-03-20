Солдата и рабочего вновь установили на крышу Русского драмтеатра в Ижевске

Фото: правительство Удмуртии, Эдуард Карипов

Сегодня, 20 марта, ночью на крыше здания Русского драматического театра Удмуртии установили копию скульптурной композиции «Триумф Победы», которая более полувека украшала фасад бывшего ДК «Ижмаш». Свое законное место заняли скульптуры рабочего и солдата, сообщил у себя в соцсетях Александр Бречалов, глава региона.

На фото вверху ДК «Ижмаш», 1960-е годы. Фото: ГКУ «ЦДНИ УР»

Композиция появилась на здании в 1948-1950 годах. Автором трехметровых бетонных фигур, которые символизировали единство фронта и тыла, стал скульптор из Воткинска Михаил Тутынин. Во время реконструкции, когда здание переделывали под Русский драмтеатр, скульптуру сняли – вероятно, она не вписывалась в новый облик дворца. И сохранить их, к сожалению не удалось.

В 2020 году было решено восстановить исторический облик фасада Русского драмтеатра Удмуртии – и вот теперь все встало на свои места.

Фото: правительство Удмуртии, Эдуард Карипов

Работы монтажу конструкции проводились ночью. Ее привезли на грузовой машине и поднимали на крыше с помощью автокрана.

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