«Пусть у этой семьи будет все хорошо»: Отец-инвалид с 4 детьми из Удмуртии получил большой дом от мецената из Москвы

Семье Кости давно помогают волонтеры Фото: личный архив героев

Отцу одиночке из Удмуртии, который воспитывает четверых сыновей, меценат из Москвы подарила большой двухэтажный дом. Подробнее об этом – в материале «Комсомолки».

Помощь пришла откуда не ждали

В декабре 2020 года мы рассказывали вам о семье 36-летнего Кости, который живет в деревне Постол. В доме, где нет воды и газа, ветер задувает из старого пола и щелей в окнах вместе с Константином жили его четверо сыновей. Дети спали, укутавшись в шубы. О ситуации узнали волонтеры- Равиль и Руслан и начала активно помогать семье, в том числе рассказали о них нам.

Оказалось, что в Удмуртии много добрых людей. Незнакомцы начали привозить семье мебель, технику, вещи, продукты. И вдруг, помощь пришла оттуда, откуда не ждали. Меценат из Москвы Евгения выделила деньги на покупку нового теплого дома для Константина и его детей.

«Она написала нам и рассказала, что их строительная компания каждый год выделяет деньги на благотворительные цели для многодетных семей. И она хотела бы помочь Константину», - рассказал «Комсомолке» волонтер Руслан.

Сначала идея была в том, чтобы выкупить вторую часть дома, в котором жил Костя, и отремонтировать. Но потом, приняли решение искать новый дом. На это ушло несколько месяцев. В итоге жилье было найдено в селе Пугачево. Это расположение оказалось крайне удачным, ведь там живут его мама и сестра нашего героя.

Новый двухэтажный дом Фото: скриншот

«Когда приехали смотреть дом первый раз, нам все понравилось. Большой, обустроенный. Но мы не стали ничего заранее говорить Косте, чтобы он не питал никаких иллюзий и не расстраивался, если сделка сорвется», - продолжает Руслан.

Отдельные комнаты для всех

На оформление покупки дома ушел еще месяц. Его бывшая хозяйка - пожилая женщина Ангелина Вячеславовна. Поэтому нужно было собрать много справок. Но все получилось! Теперь Константин – счастливый владелец двухэтажного дома с площадью в 100 кв. м. В доме есть вода, газ, отопление, и туалет находится внутри. А главное, у каждого из мальчишек будет своя комната. А еще на территории стоит новая баня и гараж, где Костя сможет сделать себе столярную мастерскую.

Костя и бывшая владелица дома Ангелина Вячеславовна Фото: личный архив героев

Документы оформляли больше месяца Фото: личный архив героев

«Пусть у этой семьи будет все хорошо!», – передавая ключи, сказала бывшая владелица дома Ангелина Вячеславовна.

Женщина решила оставить в доме всю мебель.

Обстановка в новом доме Фото: личный архив героев

Семья сможет переехать сразу после того, как ребята доучатся этот год на старом месте.

«Мы отметили новоселье. Костя плакал. Да что там плакал. От эмоций и волнений ему стало плохо, увезли в больницу. Слава Богу, сейчас все хорошо», - уверил Руслан.

Новоселье Фото: личный архив героев

Новоселье Фото: личный архив героев

Волонтер рассказывает, что дети с радостью выбрали себе комнаты в новом доме, хотя, наверное, еще не до конца осознали, что у них теперь начинается новая жизнь.

Семья Кости не может поверить своему счастью Фото: личный архив героев

«Мы приглашали на новоселье мецената, но она не смогла приехать – в Москве у нее две дочки, и она все свое свободное от бизнеса время посвящает им», - уточнил Руслан.

Старый дом тоже остается у Константина, ведь бумаги на него потеряны, и его пока нельзя продать. Волонтеры раздумывают над идеей временно селить в этом доме погорельцев, продолжая цепочку добрых дел.

«Это чудо! Теперь мы спокойны за детей, которые будут жить в теплом доме со всеми удобствами. Оглядываясь назад, мы понимаем, что верить и мечтать, необходимо каждому человеку, потому что мечты сбываются! Мы выражаем особую благодарность нашему меценату Евгении, нашим подписчикам за веру в нас и колоссальную поддержку!», - резюмирует Руслан

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