В Ижевске обустроят подъездные пути к школам и больницам

В Ижевске отремонтируют тротуары вблизи школ и больниц фото: архив "КП"

В Ижевске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году проведут обустройство подъездных путей к школам, детским садам и больницам. Об этом сообщается на сайте Управления образования города.

Как говорится в сообщении, обновляться будет не только проезжая часть. Особое внимание уделят обустройству тротуаров, их удобству и безопасности, особенно вблизи социально значимых объектов. Помимо ремонта дорог, проведут и благоустройство пешеходных переходов, установят необходимые дорожные знаки, укложат искусственные дорожные неровности.

В этом году в Ижевске планируется благоустроить четыре объекта. Отремонтируют подъезды к школе № 31, школе № 57, научно-техническому центру дополнительного образования «Механик», а также спортивному комплексу «Металлист». Новые подъездные пути появятся у второго корпуса школы № 97 по улице Революционная. Обновят и дорогу к Республиканскому клинико-диагностическому центру по улице Совхозной. Улица Горького на участке у Летнего сада около Русского драматического театра также будет отремонтирована.

«В 2020 году по нацпроекту в Ижевске было отремонтировано 9 дорог, ведущих к школам и детским садам, а также 3 дороги, ведущие к больницам. Работа велась комплексно - проезжая часть, тротуар, дорожные знаки, где нужно, искусственные дорожные неровности. Плюс, надо напомнить, что все тротуары обустраивались строго с занижением бордюрных камней в местах перехода для удобства маломобильных групп населения. То есть в нашем городе на 12 улицах стало безопаснее переходить дорогу», - отметил председатель региональной общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев.

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