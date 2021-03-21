Детский сад на 220 детей откроют в апреле в Удмуртии

Здание находится в микрорайоне «Элеконд», улица Мельникова, 4а Фото: Архив «КП» в Ижевске

В сарапульском микрорайоне «Элеконд» радостное событие – первое трехэтажное здание детсада готово к приему детей. Как сообщает пресс-служба главы и администрации города, процедура лицензирования успешно завершена, и здание дошкольного учреждения сможет принять сразу 220 детей.

За таким большим количеством воспитанников будут следить 30 педагогов.

Трехэтажное здание распределено следующим образом:

1 этаж – 4 группы для детей раннего возраста (60 мест) с теплым полом;

2 и 3 этаж – группы для детей 3-7 лет (160 мест).

В будущем планируется открыть комбинированную группу для детей с ограниченными возможностями.

В детском саду все продумано для гармоничного развития детей:

- Медблок и пищеблок;

- Кабинет логопеда и психолога;

- Кабинет дополнительного образования;

- Залы для музыкальных и спортивных занятий;

- На прилегающей территории оборудованы площадки с беседками, 12 веранд, игровые и спортивные зоны.

«После ввода этого дошкольного учреждения в эксплуатацию проблема доступности дошкольного образования в Сарапуле будет полностью решена», — дал комментарий Владимир Красноперов, начальник Управления образования Сарапула.

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