7 фото из дома №84 на ул. Машиностроителей в Ижевске, в котором обрушилась крыша

Части обрушившейся кровли Фото: Анастасия Михайлова

Ночью с 16 на 18 марта в доме №84 на ул. Машиностроителей обрушилась крыша. К счастью, обошлось без пострадавших. Жильцы дома провели ночь у близких, некоторых расположили в школе №51. Пресс-служба администрации города сообщила, что кровлю будут восстанавливать. Известно, что на ее ремонт нужно потратить почти 3 млн рублей.

Журналист «Комсомолки» собрала семь фото того, в каком состоянии дом находится сейчас.

По словам жильцов, с торца дома образовались шесть трещин Фото: Анастасия Михайлова

Пройти в дом можно только по паспортам Фото: Анастасия Михайлова

В стенах дома образовались большие трещины Фото: Анастасия Михайлова

На потолке прогрессирует плесень Фото: Анастасия Михайлова

По предварительным данным, ремонт крыши оценивают почти в три млн рублей Фото: Анастасия Михайлова

С потолка осыпается штукатурка Фото: Анастасия Михайлова

В доме сыро Фото: Анастасия Михайлова

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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