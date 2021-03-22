Семьям из «группы риска» в Ижевске установят противопожарные датчики

Из бюджета на эти цели выделили 400 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В Ижевске за 2 ближайшие года планируют установить 1300 противопожарных датчиков в жилищах 500 семей из «группы риска». К таким в первую очередь отнесли жильцов общежитий, домов без централизованного газоснабжения и помещений с деревянными перекрытиями. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Из бюджета на эти цели выделили 400 тысяч рублей.

«Основное назначение такого прибора - привлечь внимание человека при задымлении. Он срабатывает в течение первой минуты возникновения пожара, и громкий звук заставит проснуться, даже если сон очень крепкий», - пишет Олег Бекмеметьев.

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