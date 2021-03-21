После рейдов в Ижевске закрыли 68 «наливаек», в 27 выявили нарушения

Закон России и Ижевска немного отличается Фото: Архив «КП» в Ижевске

1 августа прошлого года в Ижевске вступил в силу республиканский закон. Он регулирует работу общепита, который находится в жилых домах и пристроях и в которых продают алкоголь. Проще говоря – «наливайки». Как сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии, после прошедших рейдов в городе закрыли 68 заведений, еще в 27 выявили нарушения.

Рейды проводили МВД по республике, администрации районов города, управление муниципальной милиции и министерство промышленности и торговли. В итоге:

- Проверили 109 объектов;

- 39 организаций исключили из лицензии на розничную продажу алкоголя;

- 12 предприятий переоформили лицензии;

- 6 объектов расширяют площадь и временно не работают (по закону России, наливайки в жилых домах площадью меньше 20 кв м должны быть закрыты, по закону Ижевска площадь должна быть не меньше 50 кв м).

Напомним, что «Комсомолка» рассказывала на радио о том, как выполняется новый закон о «наливайках». Сам проект был разработан в Удмуртии и внесен в Госдуму России, что предусматривает расширение полномочий регионов.

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