85 против 77: в Удмуртии заболевших коронавирусом больше, чем выздоровевших

41 424 человек вакцинировали
Фото: Амир Закиров
За прошедшие сутки в Удмуртии заболели коронавирусом еще 85 человек. Среди зараженных оказалось 9 детей и 17 пенсионеров. Об этом сообщает оперштаб региона.
41 424 человека вакцинировали. Из них второй компонент получили 24 455 вакцинированных.
Всего на 22 марта в Удмуртии зарегистрировано 30 023 заболевших COVID-19. Болезнь удалось победить 26 610 жителям. А скончалось 370 пациентов.
За весь период пандемии в Удмуртии провели 942 337 исследований на ковид. Из них за последние сутки - 3 215.
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