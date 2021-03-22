85 против 77: в Удмуртии заболевших коронавирусом больше, чем выздоровевших

41 424 человек вакцинировали Фото: Амир Закиров

За прошедшие сутки в Удмуртии заболели коронавирусом еще 85 человек. Среди зараженных оказалось 9 детей и 17 пенсионеров. Об этом сообщает оперштаб региона.

41 424 человека вакцинировали. Из них второй компонент получили 24 455 вакцинированных.

Всего на 22 марта в Удмуртии зарегистрировано 30 023 заболевших COVID-19. Болезнь удалось победить 26 610 жителям. А скончалось 370 пациентов.

За весь период пандемии в Удмуртии провели 942 337 исследований на ковид. Из них за последние сутки - 3 215.

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