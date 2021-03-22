Житель Ижевска предстанет перед судом за оправдание личности Адольфа Гитлера

Следователи изъяли компьютер мужчину, в котором нашли указанную информацию
Фото: pixabay.com
Против 54-летнего жителя Ижевска возбудили уголовное дело, которое уже передано в суд с обвинительным заключением. Его обвиняют в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.
Установлено, что с марта 2019 года по январь 2020 года мужчина в интернете размещал материалы, которые одобряют личность и деятельность Адольфа Гитлера в годы Второй мировой войны. Кроме того, он выражал в интернете несогласие с результатами приговора Нюрнбергского военного трибунала.
Следователи провели лингвистическую и психиатрическую судебные экспертизы. По месту жительства подозреваемого провели осмотр, в ходе которого изъят компьютер, где была найдена указанная информация. Также допрошены свидетели.
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