Житель Ижевска предстанет перед судом за оправдание личности Адольфа Гитлера

Следователи изъяли компьютер мужчину, в котором нашли указанную информацию Фото: pixabay.com

Против 54-летнего жителя Ижевска возбудили уголовное дело, которое уже передано в суд с обвинительным заключением. Его обвиняют в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Установлено, что с марта 2019 года по январь 2020 года мужчина в интернете размещал материалы, которые одобряют личность и деятельность Адольфа Гитлера в годы Второй мировой войны. Кроме того, он выражал в интернете несогласие с результатами приговора Нюрнбергского военного трибунала.

Следователи провели лингвистическую и психиатрическую судебные экспертизы. По месту жительства подозреваемого провели осмотр, в ходе которого изъят компьютер, где была найдена указанная информация. Также допрошены свидетели.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

85 против 77: в Удмуртии заболевших коронавирусом больше, чем выздоровевших

Чат-бот в Telegram для родителей будущих первоклассников разработали в Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.