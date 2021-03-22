Чат-бот в Telegram для родителей будущих первоклассников разработали в Удмуртии

Чтобы воспользоваться чат-ботом родителям нужно ввести в поисковую строку Telegram @first_klass18_bot Фото: pixabay.com

Специалисты из министерства образования и науки Удмуртии совместно с центром управления регионом разработали чат-бот в Telegram, в котором будут собраны часто задаваемые родителями будущих первоклассников вопросы. А на следующей неделе такой же бот заработает в Viber. Об этом сообщает пресс-служба правительства и главы региона.

К самым популярным вопросам относят: когда откроется запись в первые классы, как подать заявление в школу или к какой школе вы относитесь по прописке.

Для того, чтобы воспользоваться чат-ботом, родителям нужно ввести в поисковую строку Telegram @first_klass18_bot. Далее - задать команду «Старт». После этого появится интерактивное меню с популярными вопросами.

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