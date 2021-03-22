Пьяный водитель без прав устроил ДТП с «Шевроле-Нивой» в Ижевске

Водитель не соблюдал безопасную дистанцию Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

19 марта на улице Новоажимова в Ижевске столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и «Шевроле-Нива». Виновником аварии стал пьяный 37-летний водитель ВАЗа. Он не соблюдал безопасную дистанцию на дороге, поэтому въехал в остановившуюся перед ним на светофоре «Ниву». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Кроме того, ранее мужчину лишили прав, и он ездил без водительского удостоверения.

За рулем второго автомобиля находился 33-летний мужчина. К счастью, он не пострадал. А вот сам виновник аварии получил травмы.

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