Карта распространения коронавируса на 22 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 22 марта 2021 года
Фото: Амир Закиров
За прошедшие сутки в Удмуртии заболели коронавирусом еще 85 человек. Среди зараженных оказалось 9 детей и 17 пенсионеров. Об этом сообщает оперштаб региона.
Всего на 22 марта в Удмуртии зарегистрировано 30 023 заболевших COVID-19. Болезнь удалось победить 26 610 жителям. А скончалось 370 пациентов.
А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:
Ижевск - 14 340
Воткинск - 1 320
Глазов - 1 644
Можга - 1 196
Сарапул - 1 094
Завьяловский район - 1 709
Алнашский район - 597
Балезинский район - 459
Вавожский район - 277
Воткинский район – 345
Глазовский район - 281
Граховский район - 193
Дебесский район - 235
Игринский район - 630
Камбарский район - 261
Каракулинский район - 211
Кезский район - 300
Кизнерский район - 330
Киясовский район - 214
Красногорский район - 307
Малопургинский район - 463
Можгинский район - 287
Сарапульский район - 345
Селтинский район - 264
Сюмсинский район - 218
Увинский район - 768
Шарканский район - 507
Юкаменский район - 245
Якшур-Бодьинский район - 444
Ярский район - 267
Кстати, за весь период пандемии в Удмуртии провели 942 337 исследований на ковид. Из них за последние сутки - 3 215.
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