Карта распространения коронавируса на 22 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 22 марта 2021 года Фото: Амир Закиров

За прошедшие сутки в Удмуртии заболели коронавирусом еще 85 человек. Среди зараженных оказалось 9 детей и 17 пенсионеров. Об этом сообщает оперштаб региона.

Всего на 22 марта в Удмуртии зарегистрировано 30 023 заболевших COVID-19. Болезнь удалось победить 26 610 жителям. А скончалось 370 пациентов.

А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:

Ижевск - 14 340

Воткинск - 1 320

Глазов - 1 644

Можга - 1 196

Сарапул - 1 094

Завьяловский район - 1 709

Алнашский район - 597

Балезинский район - 459

Вавожский район - 277

Воткинский район – 345

Глазовский район - 281

Граховский район - 193

Дебесский район - 235

Игринский район - 630

Камбарский район - 261

Каракулинский район - 211

Кезский район - 300

Кизнерский район - 330

Киясовский район - 214

Красногорский район - 307

Малопургинский район - 463

Можгинский район - 287

Сарапульский район - 345

Селтинский район - 264

Сюмсинский район - 218

Увинский район - 768

Шарканский район - 507

Юкаменский район - 245

Якшур-Бодьинский район - 444

Ярский район - 267

Кстати, за весь период пандемии в Удмуртии провели 942 337 исследований на ковид. Из них за последние сутки - 3 215.

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