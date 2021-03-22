Сборная Удмуртии стала победителем всероссийских зимних сельских спортивных игр

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Удмуртии

С 16 по 20 марта 2021 года в Перми проходили X Всероссийские зимние сельские спортивные игры. Оттуда сборная Удмуртии вернулась на малую родину победителем среди регионов с численностью сельского населения до 600 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Удмуртию представили спортсмены из 19 сельских районов. Так, братья Владимир и Виталий Дьяконовы из Якшур-Бодьинского района взяли 2 серебряные и 2 бронзовые медали в личных гонках и еще одно «серебро» в эстафете. «Золото» нам принес Николай Злобин. А ещё команда из Удмуртии по лыжным гонкам заняла второе место в командном зачете. Кроме этого было еще около десятка медалей и наград.

«Гордимся нашей командой, особенно сельхозтруженниками - вы успешны и в труде, и в спорте! Одни из тех, кому не занимать мастерства, выдержки и воли к победе!» - такими словами выразили благодарность спортсменам в министерстве.

Участие в играх в этом году приняли 700 человек из 45 регионов.

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