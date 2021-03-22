Взрыв или сверхзвуковой истребитель: в одном из городов Удмуртии жителей напугал сильный хлопок

Жители сразу начали выдвигать свои версии по поводу случившегося Фото: pixabay.com

Читатели «Комсомолки» сообщили, что в Глазове произошел сильный хлопок, который напугал местных жителей. Люди решили выяснить, что происходит в их городе и стали делится версиями в социальных сетях. Так, в группе «Город Глазов» «ВКонтакте» Артур Арзуманян задал вопрос: «Что за ударная волна прошла по городу?».

«Комсомолка» собрала версии жителей Удмуртии и обратилась за комментарием к пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.

В комментариях под записью Артура его поддержали и другие граждане, которые слышали странный хлопок.

«Новый район, стекла ходуном ходили», - делится Ирина Нелюбина. (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«Было очень громко, даже вибрация по дому прошла», - рассказывает Любовь Штин.

Жители сразу начали выдвигать свои версии по поводу случившегося.

«Лед на Чепце взрывают наверно», - пишет Александр Юферев .

«Еддс (прим. единая дежурная диспетчерская служба) говорят что это не лёд, они пока уточняют что это», - отвечает ему Ленчик Ленчик.

«Говорят что то на заводе, это правда?», - интересуется Оксана Половинкина.

«Нет. сами сидим в шоке», - успокаивает ее Олег Гис

Некоторые предположили, что это мог быть взрыв газа. А другие – что мимо пролетал сверхзвуковой истребитель.

В пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии рассказали, что информация о взрывах не поступала, спасатели и техника на место не выезжали.

​К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Видео: ижевчанин выпал из окна многоэтажки

25 марта в Удмуртии пройдет народное тестирование электронной записи в первый класс

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.