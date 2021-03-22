Видео: ижевчанин выпал из окна многоэтажки

Очевидец снял момент падения на камеру

Накануне, 21 марта, в группе «Типичный Ижевск» во «ВКонтакте» ижевчанин выложил видео, на котором видно, как мужчина выпал из окна многоэтажки. Инцидент произошел в дневное врем на улице 40 лет Победы. О том, что же произошло очевидцы рассказали порталу IZHLIFE (18+).

«Возвращался домой из магазина. Увидел, что едет скорая, а за ней пожарная. Вокруг столпились люди. На балконе стоял мужчина в майке и белых штанах. Я не видел, как он там оказался, но через несколько минут он упал. Ему повезло, что он приземлился в сугроб. Рядом был забор, и, если бы мужчина упал на него, все закончилось бы плачевнее», — говорит автор видео Данил.

Он говорит, что после падения, мужчина смог самостоятельно встать на ноги. Однако другой свидетель утверждает, что пострадавшего госпитализировали с переломами.

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