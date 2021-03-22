25 марта в Удмуртии пройдет народное тестирование электронной записи в первый класс

Действует принцип, по которому родители могут подавать одно заявление в день в одну школу Фото: Сергей ГРАЧЕВ

25 марта в Удмуртии запустят народное тестирование электронной записи в первый класс. Это необходимо, чтобы проверить доработанный функционал сервиса «Запись в школу» на региональном портале госуслуг. Эти пробные заявления не будут рассматриваться - их сразу удалят. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В прошлом году в период старта записи в школу родителями было подано 7 558 электронных заявлений, а возможности регионального портала госуслуг позволяют выдерживать нагрузку в 10 тысяч заявлений в секунду», - отмечает Тимур Меджитов, министр информатизации и связи Удмуртской Республики.

Кстати, такое тестирование в республике проводят уже второй год подряд. Однако в этом году на сайте появилось нововведение - появилась возможность быстро переходить на официальный сайт выбранной школы.

Также отмечается, что в 2021 году сохранили принцип, по которому родители могут подавать одно заявление в день в одну школу.

Напомним, что старт приёмной кампании в первый класс во всех школах республики начнется 1 апреля 2021 года. Кроме того, в Ижевске изменится процедура записи в школу.

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