Житель Удмуртии отправится в колонию на 18 лет за убийство беременной возлюбленной

Мужчина ранее был уже судим Фото: Диля Ахмадишина

Суд вынес наказание 31-летнему жителю села Якшур-Бодья в Удмуртии за убийство своей беременной сожительницы. Мужчина отправится в колонию строгого режима на 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следствие установило, что 10 мая 2020 года осужденный выпил алкоголь и начал ссорится со своей сожительницей, которая была на 25 неделе беременности. Он учинил скандал на почве ревности, в ходе которого за женщину начал вступаться ее двоюродный брат. Тогда злоумышленник начал угрожать ему убийство и ударил ножом в шею. Потерпевший выбежал из квартиры. После этого осужденный задушил свою возлюбленную.

Мужчина ранее был уже судим.

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