Рост числа заболевших по отношению к выздоровевшим и поступление новой отечественно вакцины в гражданский оборот: последние новости коронавируса в Удмуртии на 22 марта

Последние новости коронавируса в Удмуртии на 22 марта Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Удмуртии заболели коронавирусом еще 85 человек. Среди зараженных оказалось 9 детей и 17 пенсионеров. Об этом сообщает оперштаб региона.

41 424 человека вакцинировали. Из них второй компонент получили 24 455 вакцинированных.

Всего на 22 марта в Удмуртии зарегистрировано 30 023 заболевших COVID-19. Болезнь удалось победить 26 610 жителям. А скончалось 370 пациентов.

За весь период пандемии в Удмуртии провели 942 337 исследований на ковид. Из них за последние сутки - 3 215.

Карту распространения коронавируса по районам можно увидеть по ссылке.

Коронавирус в России и в мире

RT на русском сообщает, что еще одна отечественная вакцина от COVID-19 «КовиВак» центра имени Чумакова «готовится к вводу в гражданский оборот». Об этом рассказал президент России Владимир Путин. Несколько партий уже готовы к транспортировке. Вакцину зарегистрировали в феврале 2020 года.

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