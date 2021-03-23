В Ижевске простятся с профессором ИжГТУ Юрием Михайловым

Не стало профессора Юрия Михайлова Фото: пресс-служба ИжГТУ

В пресс-службе ИжГТУ сообщили печальную новость: скончался Юрий Михайлов, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Технологии и оборудование машиностроительных производств».

Юрий Олегович родился 13 октября 1950 г. В 1974 г. он окончил Ижевский механический институт (Прежнее название ИжГТУ – Прим. Ред.) по специальности «Машины и технология обработки металлов давлением», а затем пришел работать в родной университет. Трудовой путь начал преподавателем кафедры. Затем занимал должности начальника департамента НИОР, начальника Управления по инновационной работе, директора технопарка «ИжРобо» и проректора по инновационной работе.

За свою блестящую научную карьеру Юрий Михайлов стал Действительным членом Российской академии военных наук и Членом Союза машиностроителей, а также лауреатом Госпремии Удмуртской Республики. Он написал более 70 научных работ, 14 учебно-методических работ и три монографии.

Не стало Юрия Олеговича на 71-м году жизни. Прощание с ним состоится сегодня, во вторник, 23 марта, с 12:00 до 13:00по адресу: улица Олега Кошевого, 16. Желающие проститься с профессором смогут подойди к ДС «Интеграл» к 11:15 – там их будет ожидать автобус.

Редакция «Комсомольской правды – Ижевск» выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Олеговича.

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