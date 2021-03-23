Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии превысила эпидемический порог на 37%

Основная часть заболевших – дети Фото: pixabay.com

Минувшая неделя показала рост заболеваемости ОРВИ в Удмуртии, об этом сообщила пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости респираторными инфекциями в регионе превысил эпидемический порог на 37%. Всего за период с 15 по 21 марта заболело 13956 жителей Удмуртии, причем большая часть – 8943 случая – дети до 14 лет.

Самая высокая заболеваемость регистрировалась в Глазове и в Ижевске, а также шести сельских районах. При этом, более 74% заболевших оказались городскими жителями.

Кстати, половина заболевших – ижевчане. В нашем городе за неделю ОРВИ заболели 6992 человека, в том числе 4430 детей. В столице региона эпидемический порог был превышен на 13,1%.

При этом случаев лабораторно подтвержденного гриппа не зафиксировано: эпидемический процесс поддерживается в основном за счет риновирусов и парагриппа.

Также сообщается, что на карантин по ОРВИ за прошлую неделю закрылись 10 детских садов в Кизнерском, Завьяловском, Балезинском, Камбарском, Каракулинском, Селтинском, Красногорском, Якшур-Бодьинском и Глазовском районах.

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