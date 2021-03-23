Двух ижевчан задержали за незаконный сбыт наркотиков

Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы Фото: pixabay.com

Два ижевчанина были задержаны сотрудниками полиции за попытку сбыть более 20 свертков с запрещенными веществами синтетического происхождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Ижевску.

Подозреваемыми оказались 18-летний студент вуза и его 21-летний знакомый. Они признались, что являются закладчиками наркотических средств, которые распространяет интернет-магазин.

Помимо изъятых у молодых людей наркотиков, полицейские обнаружили в частном секторе Индустриального района, где были задержаны закладчики, четыре тайника с запрещенными веществами, уже приготовленными для сбыта.

Подозреваемых отправили в изолятор временного содержания, в будущем их может ожидать лишение свободы на срок до 20 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Житель Удмуртии отправится в колонию на 18 лет за убийство беременной возлюбленной

- Взрыв или сверхзвуковой истребитель: в одном из городов Удмуртии жителей напугал сильный хлопок