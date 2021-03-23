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Коронавирус Covid-1923 марта 2021 8:09

В Удмуртии коронавирусом за сутки заразился еще 81 человек

76 человек выздоровели, их выписали
Анна Митрофанова
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41 791 человек поставили прививки с момента начала массовой вакцинации

Фото: pixabay.com

По данным оперштаба в Удмуртии за последние сутки коронавирусом заразился еще 81 человек. При этом 76 человек выздоровели, их выписали.

За все время пандемии в республике зарегистрировали уже 30 104 случая заражения COVID-19. Из них смогли вылечится 26 686 пациентов. А вот 370 жителей, к сожалению, скончались.

41 791 человек поставили прививки с момента начала массовой вакцинации.

В Удмуртии провели 944 055 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 1 718.

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