В Ижевске отремонтируют крыши 15 школ в 2021 году

В каждом районе города выбрали от одной до четырех школ Фото: со страницы мэр города Олега Бекмеметьева

В 2021 году в Ижевске вновь пройдет акция «Большой ремонт», в рамках которой отремонтируют крыши 15 школ, а еще в 18 зданиях учебных заведений обновят окна. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал мэр города Олег Бекмеметьев.

В каждом районе города выбрали от одной до четырех школ, где необходимо обновление. Кстати, уже в конце марта начнется конкурс на определение подрядчика.

«Важно, что в этом году мы проведем торги не в форме аукционов, а в форме конкурсов. Это позволит включить в условия участия такой критерий, как «опыт работы в отрасли», а значит, избежать появления «случайных» подрядчиков на объектах», - пишет Олег Бекмеметьев.

А в Ленинском районе, в школе №55, обновят фасад здания. На этот объект выделили 13,2 миллиона рублей.

В школе №55, обновят фасад здания Фото: со страницы мэр города Олега Бекмеметьева

«Десятки обращений от родителей поступают ко мне в социальные сети по этому объекту. Да, в очередной раз будет вентфасад, но на данный момент это самый приемлемый вариант по соотношению цена\качество\внешний вид. Уверен, родители школьников нас в этом поддержат», - сообщает мэр города.

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