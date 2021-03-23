В 2021 году в Удмуртии ликвидируют 23 несанкционированные свалки

сС по 20 февраля, в минприроды Удмуртии поступило 43 заявки Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В 2021 году на ликвидацию 23 несанкционированных свалок в десяти районах Удмуртии выделили 36,4 млн рублей. Вывезти должны почти 6 тыс. тонн мусора с участков площадью 21 га. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего с 1 по 20 февраля в Минприроды Удмуртии поступило 43 заявки, общая сумма которых составляла 96,8 млн рублей.

За два минувших года в республике уже уничтожили 145 свалок.

«Мы все помним поговорку о том, что чисто там, где не мусорят. Но, по-моему, чисто там, где убирают и не мусорят одновременно. Поэтому в этом году мы «генеральную уборку», конечно, продолжим», - отметил председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов в своих соцсетях.

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