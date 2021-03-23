Пенсионер из Удмуртии зарезал своего пасынка

Обвиняемый в убийстве пасынка мужчина свою вину признает Фото: pixabay.com

30 декабря 2020 года 65-летний житель Глазова распивал алкоголь со своим 48-летним пасынком. Вечером между мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил им пострадавшего, который скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следователи осмотрели место преступления, допросили свидетелей, провели все необходимые экспертизы. Этих материалов было достаточно, чтобы направить уголовное дело в суд с обвинительным заключением.

Кроме того, обвиняемый сам признает свою вину.

Пожилому мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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