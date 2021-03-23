Власти Удмуртии решили продать 100% акций «Удмуртавтодора»

Приватизацию «Удмуртавтодора» одобрили депутаты госсовета республики
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Власти Удмуртии приняли решение, согласно которому они приватизируют 100% или 3,18 млн акций АО «Удмуртавтодор». Номинальная стоимость акций составляет 1000 рублей и все они находятся в собственности республики. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на распоряжение, которое опубликовали на сайте главы и правительства региона.
Такое решение принято в связи с необходимой технической модернизацией предприятия, на которую у региона нет средств. Кроме того, за счет продажи акций планируют покрыть дефицит бюджета республики.
Ранее приватизацию «Удмуртавтодора» одобрили депутаты госсовета республики.
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