Суд обязал Минздрав Удмуртии обеспечить детей-инвалидов дорогостоящими лекарствами

В суд обратились трое родителей детей-инвалидов Фото: pixabay.com

Верховный суд Удмуртии решил оставить без изменений ранее принятое Первомайским районным судом решение о возложении обязанностей по обеспечению детей-инвалидов дорогостоящим лекарством на минздрав республики. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества региона.

Отмечается, что во внимание был принят тот факт, что на момент рассмотрения иска этот препарат являлся единственно возможным вариантом лечения. То есть назначение этого препарата врачом и необеспечение им ребенка нарушало его право на жизнь и здоровье.

Такое решение вынесли сразу по нескольким делам. В суд обратились трое родителей детей-инвалидов, которые не могли самостоятельно обеспечить дорогостоящее лечение.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Власти Удмуртии решили продать 100% акций «Удмуртавтодора»

Пенсионер из Удмуртии зарезал своего пасынка

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.