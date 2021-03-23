Школьники из Удмуртии выиграли на всероссийском фестивале искусств для одаренных детей

Юные музыканты из Удмуртии стали лучшими среди 900 одаренных детей со всей России Фото: пресс-служба администрации Сарапула

На базе Чайковского центра развития культуры прошёл XIII Всероссийский открытый фестиваль-конкурс искусств «Дети-детям». Там приняли участие четверо юных музыкантов из Сарапула, которые являются учениками детской школы искусств №2. Так Елизавета Коновалова и Софья Котова заняли первое место в номинации «Скрипка – сольное исполнение». Арина Глухова и дуэт «Фантазия» в составе Александры Набоковой и Ольги Шадриной забрали «серебро» в номинации «Фортепиано». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Кроме того, Михаил Москалёв стал лауреатом ll степени в номинации «Балалайка – сольное исполнение», а Глеб Банников – лауреат третьей степени в номинации «Гитара – сольное исполнение».

Всего в конкурсе участвовало более 900 одаренных детей со всей страны.

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