Как часто жители Ижевска должны проводить диагностику газового оборудования

Директор компании МП «Город» Павел Жданов Фото: Диля Ахмадишина

Сегодня на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+, 107.6 FM) пройдет очередной день марафона ЖКХ. В прямом эфире с 15:03 до 15:44 директор компании МП «Город» Павел Жданов расскажет, для чего и как часто нужно проводить диагностику газового оборудования.

А еще поговорим о том, кто может выполнять работы по техническому диагностированию и какие документы выдаются по окончании работ?

Слушатели смогут задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 94-50-94 или отправить на Viber 8-912-007-08-06.

А мы уже рассказывали, как проходит программа газификации в Ижевске и чем будут заниматься «Удмуртские коммунальные системы» в 2021 году. А еще в нашем подкасте вы можете узнать, как оплатить коммунальные услуги без комиссии. Во вторник мы обсуждали, чем текущий ремонт отличается от капитального и что делать жителям, если в доме нужно починить крышу или коммуникации. А в первый день говорили о замене лифтов.

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